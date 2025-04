La Romagna piange Papa Francesco, per la comunità islamica di Ravenna «è stato il migliore»

«E’ stato uno dei migliori, se non il migliore». Cattolici e musulmani, due mondi lontani, a volte turbati da contrasti che affondano radici profonde nella storia più lontana, ma che con Papa Francesco hanno raggiunto punti di vicinanza epocali. Alcuni di questi, Bergoglio, li ha suggellati con un abbraccio, non solo simbolico. Ne è convinto il segretario del Centro islamico di Ravenna, Hamza Soltani, che fra i tanti eventi definiti “storici” dalla stessa comunità islamica ricorda l’incontro con il rappresentante dell’Ucoii (l’Unione delle comunità islamiche d’Italia), Yassine Lafram. «Un incontro senza precedenti - spiega Soltani -. Apprendere della sua morte ha avuto un grande impatto anche per noi, e ne parleremo senz’altro nel nostro direttivo. E’ una notizia che ci unisce al dolore dei Cattolici». Per il rappresentante ravennate della comunità di preghiera sorta sotto le cupole della moschea La Pace, una delle più importanti del Nord Italia, il pontefice «è considerato e riconosciuto come un guida religiosa impegnata per la pace e per il dialogo, anche con tutta la comunità musulmana, non solo in Italia, ma nel Mondo. Abbiamo gradito molto i suoi interventi, la sua apertura, per risolvere i conflitti con la mediazione, pronunciandosi sempre contro le guerre e mostrandosi vicino ai problemi che riguardano noi musulmani».