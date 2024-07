La ravennate Tozzi Green si aggiudica un finanziamento da 116 milioni sulle rinnovabili

Tozzi Green, Natixis Corporate & Investment Banking e Bnl Bnp Paribas sono lieti di annunciare il completamento del finanziamento da 116 milioni di euro di un portafoglio eolico da 82 MW di proprietà di Tozzi Green, in cui il Gruppo Gardini detiene una partecipazione di minoranza. Natixis Corporate & Investment Banking ha agito come Sole Bookrunner, Structuring Mla, Underwriter, Green Coordinator, Hedging Bank e Agent Bank, mentre BNL BNP Paribas ha agito come Structuring MLA, Underwriter, Hedging Bank e Account Bank.

L&B Partners ha svolto il ruolo di advisor legale per Tozzi Green. DLA Piper è stato advisor legale per le banche Natixis Corporate & Investment Banking e BNL BNP Paribas. Vector Renewables ha agito come Lenders' Technical Advisor, fornendo il supporto tecnico necessario per l’operazione.

Il portafoglio è composto da due impianti localizzati a Murfi (Trapani) e Mazzarino (Caltanisetta) in Sicilia, che sono già in funzione ed hanno una capacità installata di 19 MW. Il terzo impianto, di cui è già iniziata la fase di costruzione da parte di Tozzi Green, è localizzato a San Severo (Foggia) in Puglia ed avrà per una capacità installata di 63 MW. Tutti gli impianti utilizzano la collaudata tecnologia dei generatori eolici sviluppata da Vestas, che funge anche da operatore O&M. Le attività di costruzione e O&M del BOP (balance of plants, ossia opere elettriche e civili) sono svolte da Tozzi Green.

Tozzi Green è uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili, ed integra in modo completo e orizzontale l’intera filiera (Development, EPC, O&M) per ogni fonte rinnovabile (FER).

Il Gruppo, interamente di proprietà della famiglia Tozzi, gestisce attualmente una capacità installata di circa 177,83 MW e nel corso degli anni ha contribuito allo sviluppo e alla costruzione di oltre 700 MW.