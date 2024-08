La ravennate Pir acquisisce la svedese Aquarius Energy

Un’importante operazione di acquisizione interessa il panorama economico e produttivo ravennate.

La novità interessa la Petrolifera Italo Rumena (Pir) che ha comunicato ieri l’acquisizione di Aquarius Energy di Nordic Storage AB, società svedese che gestisce sette depositi di stoccaggio in Svezia e in Danimarca.

L’operazione è stata effettuata tramite un’altra società svedese attiva nel settore, InterTank Nordic AB, di cui Pir ha preliminarmente acquisito il controllo.

Nordic Storage AB è una delle maggiori società di stoccaggio di rinfuse liquide in Scandinavia, con una capacità di oltre un milione di metri cubi. I depositi di Nordic Strage sono situati in posizione strategica lungo le coste della Svezia (Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Oskarshamn e Gävle) e in Danimarca ad Aalborg. Nordic Storage offre servizi per un’ampia gamma di prodotti energetici (distillati, carburanti per aviazione, bio carburanti, oli vegetali, oli combustibili) e prodotti chimici.

Pir, nata a Ravenna nel 1920, fornisce servizi di stoccaggio e movimentazione di rinfuse liquide attraverso i propri depositi situati nel Nord Italia, a Ravenna e Genova, in Albania a Valona e in Tunisia a Zarzis. Con quest’ultima importante acquisizione, il Gruppo Pir raddoppia la capacità di stoccaggio, raggiungendo complessivamente circa due milioni di metri cubi tra il Mar Mediterraneo e la Scandinavia.