“La Ravegnana è una strada inadeguata”: Ravenna e Forlì alleate per i lavori

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato questa mattina in Comune l’assessora regionale alle Infrastrutture, Irene Priolo, e il collega Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, per affrontare il tema degli interventi sulla SS67 Ravegnana. Osserva il primo cittadino di Ravenna: “Si è trattato di un incontro importante, in cui abbiamo condiviso la priorità di un adeguamento per la SS67 Ravegnana, che sarà strategico per le due città. Abbiamo, di fatto, confermato la scelta progettuale attuata dalle precedenti amministrazioni e abbiamo chiesto alla Regione di inserire questo adeguamento nelle opere prioritarie per l’interesse di tutta l’Emilia-Romagna, dopo che già in passato questo Ente aveva contribuito a finanziare la progettazione dell’opera. Oggi, in particolare, ci siamo confrontati sulla ricerca dei finanziamenti che, insieme, ci siamo impegnati a mettere in campo nell’interesse comune, anche a partire dagli stralci funzionali più significativi”.