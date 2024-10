La rabbia degli alluvionati, rami davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna. “Ci fate impazzire per ottenere due soldi”

“Voglio andare in galera perché almeno il fango lì non lo spalo”, grida uno dei più esasperati, sotto le finestre delle torri della Regione. Arriva in viale Aldo Moro, a Bologna, la protesta degli alluvionati. Davanti all’ingresso del palazzo dell’Assemblea legislativa, protetta dalle Forze dell’ordine, hanno portato alcuni grossi rami per manifestare la preoccupazione e lo scontento per il livello di manutenzione dei corsi d’acqua. Ci sono gli attivissimi residenti della val di Zena, dopo lo straripamento che ha interessato Botteghino il mese scorso, ci sono soprattutto i comitati romagnoli ( Traversara, Conselice, Sant’Agata, Lugo , nomi purtroppo ricorrenti nelle cronache alluvionali) e anche i rappresentanti degli agricoltori, provenienti anche da altre zone d’Italia, a bordo di trattore. Un striscione chiede “subito” la realizzazione della diga di Vetto, tra Reggio e Parma. Diverse centinaia di persone riunite con fischietti e cartelli e per manifestare la loro insoddisfazione nei confronti della politica. Tra loro anche qualche esponente politico di centrodestra, tra cui il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti e il vicesegretario bolognese del Carroccio Matteo Di Benedetto.

Ce n’è per tutti, per “questi signori” della Regione Emilia-Romagna, ma anche per il Governo, che dia ristori “rapidi” a chi ha subito danni. “Pretendiamo di essere ascoltati, qui e a Roma”, scandiscono i portavoce degli alluvionati, oggi a Bologna sotto le torri di viale Aldo Moro per manifestare contro l’emergenza continua in cui vivono alcune zone della regione. Presente anche qualche comitato delle Marche, che ha portato la sua testimonianza. Le richieste? Il leit motiv resta quello della pulizia dei fiumi, che devono essere “autostrade per l’acqua” e liberi dalle nutrie. Applauditi gli interventi contro “gli ambientalisti”.

“Ci fate impazzire per ottenere due soldi, ma almeno dateci la sicurezza. Noi abbiamo perso tutto ma il danno peggiore e’ la paura”, dice dal palco un emozionato Massimo Tarozzi, degli alluvionati di Sant’Agata sul Santerno, paese duramente colpito nel maggio 2023. Parla anche il giovane imprenditore Stefano Colli del comitato dei “franati” di Fontanelice, che riuscì a smuovere con un video diventato virale la riapertura della strada provinciale 33. “Ma poi è stato ripristinato solo quel tratto. Basta parlare di progetti e futuro, bisogna intervenire adesso”, scandisce. Per Claudio Pasini, del comitato della val di Zena, il “nostro territorio ha bisogno di una manutenzione e di una cura che non c’è mai stata. Il fiumi devono fare i fiumi, non i boschi. Alla politica chiediamo di smettere di scaricarsi la responsabilità ma fare un patto istituzionale”