La Provincia di Ravenna investe sulla manutenzione stradale

RAVENNA - La Provincia di Ravenna si prepara ad avviare un importante programma di manutenzione straordinaria della rete stradale per il 2025, finanziato poco più di 1,4 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno diverse aree del territorio, coprendo importanti strade degli ambiti territoriali di Ravenna, Faenza e Lugo. Tra le strade coinvolte spiccano la SP 101 Standiana – Via Lunga, la SP 3 Gambellara e varie altre arterie nel territorio di Faenza, tra cui la SP 47 Borello-Castelnuovo e la SP 306R Casolana. Analoghi lavori interesseranno le aree di Lugo, con particolare riferimento alla SP 13 Bastia. Gli interventi saranno progettati per ridurre al minimo i disagi, mantenendo la circolazione su una corsia per volta.

Le condizioni attuali delle strade mostrano pavimentazioni danneggiate con fessurazioni, avvallamenti. In alcuni tratti, secondo quanto emerge dalla documentazione fotografica della Provincia, sono evidenti deformazioni e deterioramenti del manto stradale, che rendono necessari interventi mirati di risanamento e rafforzamento della struttura stradale. Ci saranno interventi anche alla segnaletica orizzontale. Il progetto punta a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strade. Si interverrà sulle parti più danneggiate con lavori di riparazione e rifacimento del manto, per eliminare buche e crepe. Verranno ripristinate anche le pendenze corrette delle carreggiate per favorire il drenaggio dell’acqua e si rinnoverà la segnaletica per rendere più sicuro il transito. La durata prevista per completare i lavori è di 85 giorni.

Gli interventi, pensati per minimizzare il consumo di suolo e rispettare l’ambiente, garantiranno una circolazione sicura e condizioni ottimali per gli utenti della rete viaria.