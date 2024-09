La nuova miss Emilia Romagna viene da Ravenna: è la 21enne Linda Fabbri

La nuova Miss Emilia Romagna è ravennate: è stata Linda Fabbri ad aggiudicarsi sabato sera la fascia in palio a Parma e ora è già di diritto una pretendente per la corona che, quest’anno, verrà consegnata a Fano. La 21enne, dottoressa in Economia e in passato liceale dello Scientifico “Alfredo Oriani” ha partecipato quasi per gioco. Il titolo infatti è giunto dopo una serata a Monticelli, nel Parmense, dopo un percorso durato un’estate in tutta la regione: “Avevo già tentato una partecipazione due anni fa – spiega Linda -. Mi ero sinceramente molto divertita: è un concorso che ha una bella organizzazione e si conoscono persone stimolanti. Con altre due ragazze mi ero proprio legata con una bella amicizia”. Di qui la voglia di un ulteriore tentativo: “Sentendomi con le mie due amiche abbiamo deciso: avremmo partecipato un’altra volta, tutte assieme. Era un’occasione – la descrive la 21enne ravennate – per rivederci noi tre e partecipare alle varie serate che miss Italia organizza in giro per l’Emilia Romagna”. Questa volta però Linda ha vinto, scelta da una giuria che comprendeva anche la miss Italia 2022, Lavinia Abate, e così alle prefinali di Numana, in previsione dal 4 al 7 settembre, si limiterà a dover presenziare. Sarà in quell’appuntamento che verrà scelta la seconda rappresentante emiliano-romagnola all’evento conclusivo nelle Marche. Regione nella quale le 40 ragazze finaliste, in questo mese, risiederanno per una ventina di giorni, per partecipare alla Academy collegata alla manifestazione organizzata dalla famiglia Mirigliani: “Ci hanno detto semplicemente di preparare una valigia per venti giorni, per una lunga sessione formativa, durante la quale vogliono conoscerci meglio – conclude Linda -. Nel mio futuro, comunque vada, c’è la magistrale in Economia da conseguire. Se poi ci sarà spazio per me nel mondo dello spettacolo lo vedremo, non posso dire che come realtà non mi intrighi”. Su quale sia il suo elemento di forza, la giovane ravennate ha un’idea: “Sono abbastanza in controtendenza, rispetto alla moda maggiormente in voga che vede l’espressione di sé attraverso piercing, tatuaggi, ricostruzioni. Io non sono fatta così, preferisco rimanere più acqua e sapone. E forse ad alcuni in giuria questo è piaciuto”.