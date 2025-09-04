“La Nazionale di calcio non giochi contro Israele”: appello davanti allo stadio di Ravenna

Lunedì 8 settembre (in Ungheria) e martedì 14 ottobre (a Udine) la Nazionale di calcio italiana avrà in calendario una doppia sfida con Israele per le qualificazioni mondiali. Questa mattina davanti allo stadio Benelli di Ravenna, è andato in scena un appello contro la disputa delle partite.

L’appello è firmato da Ravenna in Comune, Uisp Ravenna e Lugo, Partito Comunista Italiano di Ravenna, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista, Coordinamento Ravenna per la Palestina, Collettivo La Comune, Resistenza Popolare, Associazione di Amicizia Italia Cuba – Circolo ravennate “Vilma Espin Guillois”, Italia Nostra Ravenna, RITI – Rete Interculturale Temi Immigrazione, Magazzino Art Gaze, Per il Clima – Fuori dal Fossile – Coordinamento di Ravenna.