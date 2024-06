La musica nella Romagna alluvionata, in 4mila a Conselice per Manuel Agnelli

Oltre 4mila persone hanno percorso un paio di chilometri tra quelle campagne che nel maggio scorso erano state sommerse dalla furia dell’alluvione. Nel pomeriggio di sabato 1 giugno 2024 invece Conselice l’unica invasione che ha vista è stata quella del pubblico accorso per assistere al concerto dell’eclettico Manuel Agnelli, uno degli appuntamenti speciali di “Romagna in fiore”, la rassegna gratuita con cui Ravenna Festival invita il pubblico a riscoprire i paesaggi della Romagna e celebrare lo spirito di resilienza e accoglienza delle sue comunità. Proprio com’è successo ieri nelle adiacenze del torrente Sillaro, nell’area agricola della Cab Massari, una delle più antiche cooperative agricole della regione ed espressione di una lunga storia di solidarietà, cooperazione e riscatto che ha conquistato la terra alla palude per coltivarla con ordine e tenacia.

La stessa che hanno avuto i conselicesi in quei giorni del maggio di un anno fa, la stessa che il pubblico aveva negli occhi mentre con le orecchie ascoltava quella rock star. Si sentiva il cuore pulsante di una terra ferita, nella quale un bellissimo pubblico di maturi rocker, famiglie e ragazzi si è conquistato oltre due ore di concerto dopo sotto il sole cocente.

La Cab Massari è una delle più antiche cooperative agricole della regione ed espressione di una lunga storia di solidarietà, cooperazione e riscatto che ha conquistato la terra alla palude per coltivarla con ordine e tenacia. Le origini però risalgono alle società operaie di mutuo soccorso e alla Società cooperativa di operai braccianti di Conselice e San Patrizio fondata nel 1884. Da allora la cooperativa ha continuato a bonificare, conservare e sviluppare i terreni (oggi quasi 2.500 ettari) secondo un’idea di sostenibilità etico-sociale, che si rispecchia in quella di sostenibilità ecologica: sono infatti ampie le aree di coltura biologica o integrata e moltissime quelle “rinaturalizzate”.