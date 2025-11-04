La morte di Ettore Pausini, lo sfogo della figlia Sabrina: “Non voglio al funerale parenti a cui non è mai fregato nulla di mio padre”

“A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”. Questo l’amaro sfogo di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata, il cui conducente si è consegnato lunedì sera alla polizia locale di Bologna. Il riferimento della donna appare piuttosto chiaro ed è alla cugina Laura Pausini. Sui social Sabrina Pausini ha accusato la cantante e la sua parte della famiglia di non essersi mai interessati a lei e al padre. “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela - ha scritto in un messaggio ripreso da diversi quotidiani nazionali - sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”. Poi si è rivolto al pirata della strada, un 29enne residente a Rimini con passaporto moldavo e rumeno: “Era mio padre, e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino”.