La ministra Locatelli loda l’Albergo del Cuore di Ravenna

RAVENNA. La ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato questa mattina l’Albergo del Cuore di Ravenna, presidio di turismo inclusivo e sociale realizzato dalla cooperativa sociale San Vitale. Ad accogliere Locatelli c’erano la presidente della San Vitale, Romina Maresi, il sindaco Alessandro Barattoni, il prefetto Raffaele Ricciardi, il presidente del Consiglio comunale Daniele Perini, il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi e il direttore delle Attività socio sanitarie dell’Ausl, Mirco Tamagnini. Tra i presenti anche la responsabile delle cooperative sociali di Legacoop Romagna, Elisabetta Cavalazzi, e il responsabile dell’area di Ravenna Mirco Bagnari. Mentre Maresi ringrazia la ministra per l’attenzione, Lucchi definisce l’albergo del Cuore «l’esempio di una Romagna che, partendo da valori e radici, si proietta con forza sul futuro, utilizzando al meglio le persone e le loro storie, le tecnologie».