La lista “De Pascale sindaco” diventa “Ama Ravenna-I civici”

La lista di maggioranza in Consiglio comunale a Ravenna De Pascale sindaco, capitanata dal consigliere Daniele Perini, cambia denominazione in Ama Ravenna-I civici. Per Perini un ritorno alle origini e alla prima esperienza da civico, una volta uscito dal Partito democratico, con la lista Ama Ravenna. Ma anche un passaggio obbligato per portare avanti il progetto dato che il sindaco di Ravenna Michele De Pascale è al secondo mandato e non intende battersi per il terzo. Per il secondo mandato, ricostruisce l’ex dem Perini, il primo cittadino voleva creare una sua lista, mettendo insieme anime diverse del sociale, del tessuto produttivo e dell’associazionismo sportivo.

Ed è stato ottenuto “un risultato importante” dato che “siamo la seconda forza di maggioranza”, con due consiglieri, Perini e Davide Bonocore, e un assessore con deleghe importanti quali quella al Porto, Anna Giulia Randi. “Era stato anche stabilito- prosegue Perini- che avremmo riformulato una nuova idea politica”. A De Pascale “auguriamo un percorso politico a livello regionale o nazionale”, continua, dopo la fine del secondo mandato durante il quale ha affrontato “anni difficili”, prima con il Covid, poi con guerre ed energia e infine l’alluvione. Al fianco ha avuto la sua lista, tra numerose interrogazioni, sei mozioni, 22 odg, 33 question time e una delibera. Senza dimenticare “l’appoggio in toto” al rigassificatore, senza il quale “ora, con la liberalizzazione delle tariffe, aumenterebbero le bollette delle famiglie più povere”, e alcuni “piccoli, grandi miracoli”, come la presenza di un disabile in Consiglio comunale, Fabio Bazzocchi affetto da Sla, “una persona meravigliosa che tanto fa per la città”. In Consiglio comunale, prende parola il sindaco, tutto il centrosinistra è rappresentato, ma la lista De Pascale sindaco in questa forma “non si può ripresentare nel 2026-2027. A oggi non sono ricandidabile e credo che 10 anni siano il tempo giusto per realizzare progetti e impostare un lavoro, dopo è giusto ci sia un ricambio di persone”. Per la lista si aprono dunque due strade: o “l’esperienza si conclude oppure prende gambe proprie per un progetto civico di sinistra”.

In corso ci sono altre modifiche in maggioranza: Coraggiosa entra a fare parte del Pd, mentre Sinistra italiana e Psi parteciperanno “autonomamente”, così da dare alla coalizione “un assetto più ampio e continuità sul percorso”, anche grazie a un’esperienza di civica trasversale che è “terreno fertile per chi non si riconosce nel centrosinistra”. Dunque “l’avventura continua, in una forma nuova e più solida che guarda al futuro”.

Della lista fa già parte l’ex Lista per Ravenna, Federico Fronzoni che ribadisce la sua “fiducia nel sindaco, nel programma e nella gestione da parte della giunta”, cosi come il consigliere Bonocore, che conferma “i tanti spiriti” che caratterizzano la lista. Le parole chiave sono “impegno e competenza”, tira le somme l’assessore Randi, ribadendo la volontà di “rappresentare i cittadini che non si riconoscono nel centrosinistra. Sull’operato del sindaco c’è piena condisione e cosi vogliamo continuare, De Pascale è un collettore e un collante”, conclude.