La Lega annuncia a sorpresa: Verlicchi della Pigna candidata a sindaco contro Barattoni del Pd

Colpo di scena nella politica ravennate: sarà Veronica Verlicchi, della lista civica La Pigna, la prima candidata del centro destra a sfidare Alessandro Barattoni del Pd. A dare la notizia, con modalità sorprendenti, è stato però l’esponente della Lega Gianfilippo Nicola Rolando nel corso della registrazione, questo pomeriggio (giovedì 30 gennaio) , della trasmissione di Tele Romagna Talk 24. Accanto a lui, oltre alla consigliera Verlicchi, c’era anche il capo gruppo in consiglio di Forza Italia Alberto Ancarani che ha espresso la sua sorpresa per l’appoggio della Lega all’esponente della lista civica. Assente invece in studio l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero. Resta da capire infatti se anche Fdi (partito di maggior peso al momento nel centro destra) sosterrà o meno Verlicchi.