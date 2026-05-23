La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a sostegno della Cra Fraternità Betania: inaugurato il nuovo ascensore

E’ stata una giornata di festa alla Cra Fraternità Betania di Marina Romea, residenza per persone anziane, gestita dalla Fondazione San Rocco Don Ugo Salvatori. L’occasione è stata l’inaugurazione di un nuovo ascensore che avrà, a breve, anche funzione di presidio emergenza antincendio, il secondo dopo quello già installato nel 2018. “Durante e dopo la pandemia, le crisi energetiche ed i conflitti, questi ancora in corso, e le relative conseguenze in termini di problematiche, fra cui l’aumento diffuso dei costi, in Consiglio di Amministrazione si è parlato più volte di come superare le varie difficoltà - spiega il responsabile generale della Fondazione Giovanni Errani - diverse sono state, in questi anni, le soluzioni messe in campo. Investimenti in attrezzature ed ausili sanitari, montacarichi per abbattimento barriere architettoniche, nuovi mezzi di trasporto per disabili, efficientamento energetico con installazione di impianto fotovoltaico e nuovi infissi termici, nuova scala antincendio oltre al suddetto ascensore. In questo percorso di crescita la Fondazione di Don Ugo è stata accompagnata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna che, con i suoi contributi, ha sostenuto, in modo filantropico, diversi dei suddetti progetti”.

Alla cerimonia di inaugurazione, erano presenti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il vice presidente Franco Gabici, per la Fondazione San Rocco Don Ugo Salvatori il presidente Adolfo De Stefani Cosentino e Lanfranco Gualtieri oltre a tutti i protagonisti del cantiere: Giovanni Errani, rappresentante della committente, l’ing. Francesco Fusconi per la progettazione strutturale, l’ing. Alessandro Sarti per la pratica edile, la ditta Leonardi esecutrice dei lavori edili, la ditta Kone ascensori, la ditta Tbt2 per gli infissi.

A seguire, si è tenuto un concerto di musica classica eseguito da un trio d’archi della Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, facente parte della rassegna Musica Senza Barriere, alla presenza di ospiti ed i famigliari intervenuti.