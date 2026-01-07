La Fiamma Olimpica a Ravenna, ecco il percorso

Oggi Ravenna accoglie la Fiamma olimpica, in viaggio verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il percorso nel cuore di Ravenna sarà preceduto da un passaggio nell’area dello stabilimento Versalis di Eni. Tra le 14.15 e le 15.45 è previsto invece il passaggio in città, omaggio al suo straordinario patrimonio monumentale, che partirà dalla testata della Darsena per concludersi in via Maggiore.

Le principali strade coinvolte saranno: via Darsena, via Antico Squero, via Salona, via delle Industrie, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via di Roma, viale Farini, via Pallavicino, via Alberoni, ancora via di Roma, via Mariani, piazza Garibaldi, piazza del Popolo, via IV Novembre, piazza Costa, via Cavour, via Argentario, via Galla Placidia, via Manfredo Fanti, ancora via Cavour e via Maggiore.

Le strade del percorso non saranno interessate da particolari modifiche alla viabilità, se non per il tempo strettamente limitato al passaggio del corteo, scortato dalla Polizia stradale e regolato con l’ausilio delle forze dell’ordine, della Polizia locale e di volontari.

In piazza del Popolo ci sarà una breve sosta per l’accensione di un braciere collocato tra le due colonne della piazza, e il saluto del sindaco Alessandro Barattoni.

Lungo il percorso, di circa cinque chilometri, si alterneranno trenta tedofori, selezionati, attraverso una procedura di autocandidatura, dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e accompagnati a piedi da una squadra delle Fiamme Oro.