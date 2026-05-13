La denuncia: “Al porto di Ravenna un carico per una acciaieria israeliana che rifornisce l’esercito”

Un carico di materiale al porto di Ravenna per una industri che rifornisce l’esercito di Israele. Lo denuncia Ravenna in Comune: “Grazie alla segnalazione di un lavoratore del porto, sappiamo che attualmente nel porto di Ravenna sono presenti 16 sacchi di materiale refrattario destinato ad una acciaieria in Israele che fornisce l’esercito israeliano. Si tratta di materiale proveniente dall’Austria, e trasportato via camion su 16 pallet da 1.250 kg per un totale di 20 tonnellate, in direzione Israele.

Sarà caricato nel Terminal container di Ravenna probabilmente nella nave MSC Madison II. La destinazione è l’acciaieria Hod assaf metals, con stabilimenti a Kiryat Gat, che opera come fornitore certificato del Ministero della Difesa israeliano e delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), specializzata in prodotti in acciaio durevoli e ad alta sicurezza. Come Coordinamento popolare chiediamo immediato blocco e ispezione del carico, lo stop ad ogni invio di materiali a Israele dove il confine tra militare e civile è troppo labile per garantire il controllo”.

Ieri la segnalazione alla Guardia di Finanza: “Abbiamo fatto una segnalazione alla Guardia di Finanza e chiesto ispezione. Abbiamo chiesto di controllare se è stato rispettato il regolamento dual use Europeo e se è stata fatta la procedura catch all.

In generale chiediamo embargo totale e lo stop a ogni traffico verso Israele. Il porto di Ravenna non deve più essere complice di genocidio e occupazione”.