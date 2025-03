La Cassa di Ravenna apre la filiale di Comacchio

COMACCHIO. La Cassa di Ravenna Spa continua a crescere: apre oggi infatti la nuova filiale di Comacchio (Ferrara), in piazza XX Settembre 47 (angolo via Zappata), diretta da Simone Roma e dalla sua vice Alessandra Bracchi. Comacchio è la filiale numero 136 del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, oltre a tre società di servizi: le filiali della Cassa di Ravenna sono 89 (Comacchio è la terza in provincia di Ferrara e affianca la filiale di Ferrara in Corso Giovecca 23 diretta da Riccardo Ziotti e quella di Porto Garibaldi diretta da Antonio Maiello), quelle di Banca di Imola 37 (di cui due in provincia di Ferrara, entrambe a Cento), e 10 sono quelle del Banco di Lucca e del Tirreno.