La Bolkestein e il 2025 delle spiagge romagnole. De Pascale: “Ecco le richieste della Regione al Governo”

Nella conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Michele De Pascale si è affrontato anche il tema delle spiagge e della Bolkestein verso il 2025: Il nuovo anno come si prefigura? “Qui il margine operativo lasciato alle Regioni è prossimo allo zero - precisa De Pascale - chiederemo al Governo due cose: un indennizzo vero e reale al concessionario che dovesse perdere la concessione e la possibilità delle Regioni e dei Comuni di avere più margine per fare evidenze più adatte al territorio. Tra la riviera romagnola e le spiagge del sud ci sono situazioni diverse che vanno affrontate con bandi specifici. Ad oggi nessuna di queste due tematiche è prevista dalla normativa nazionale”.