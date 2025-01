La Befana è la star della festa a Marina di Ravenna - Gallery

A Marina di Ravenna è andata in scena la tradizionale “Befana vien dal mare”, iniziativa che fino allo scorso anno veniva organizzata dal Bar Timone, che quest’anno ha cambiato gestione (e nome). Quest’anno è stata organizzata al Circolo Velico Ravennate dall’ex titolare del bar insieme alle associazioni del paese. La Befana si è confermata una vera star per i bambini che aspettano impazienti la distribuzione delle calze di dolciumi. Nella tensostruttura del Circolo Velico Ravennate, c’è stata la tradizionale pesca di beneficenza. E alla fine il ristoro per tutti.