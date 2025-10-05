L’emozionante rientro in Italia del ravennate della Flotilla

Applausi, striscioni, abbracci e lacrime con amici e familiari. Carlo Alberto Biasioli, ravennate componente della Flotilla fermata dalla marina israeliana nel tentativo di portare aiuti direttamente nella Striscia di Gaza, è arrivato attorno a mezzanotte all’aeroporto di Milano Malpensa. «Carlo - ha spiegato Marinella Venieri, madre del 39enne - ha firmato il foglio di via solo quando le autorità hanno cessato di pretendere una dichiarazione di colpevolezza con l’ammissione di essere entrato illegalmente in Israele. Così ha ricevuto una procedura accelerata per la partenza».