L’Emilia-Romagna prepara il conto: “Il Governo rimborsi i sindaci per i minori stranieri non accompagnati”

L’Emilia-Romagna spedisce al Governo il conto dei minori non accompagnati. O meglio, il Pd sprona la giunta regionale ad esigere i rimborsi dovuti ai sindaci per l’accoglienza. In una interrogazione il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli chiede alla giunta De Pascale di “indicare la precisa entità dei mancati rimborsi ai Comuni emiliano-romagnoli per la gestione dei minori stranieri non accompagnati (Msna) negli ultimi esercizi e quale sia il quadro aggiornato delle somme effettivamente trasferite rispetto a quelle spettanti”. Sottolineando l’inadeguatezza dei rimborsi garantiti dal ministero degli Interni ai Comuni del territorio nella gestione dei minori stranieri non accompagnati, l’atto firmato da Muzzarelli e numerosi altri dem di viale Aldo Moro ricorda che “in Emilia-Romagna, al 31 marzo 2025, risultano accolti 1.362 Msna, pari all’8,82% del totale nazionale, numeri che confermano come l’immigrazione, e in particolare la tutela dei minori, costituisca un fenomeno strutturale che richiede risposte sistemiche, adeguate e non emergenziali”.