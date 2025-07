L’Emilia-Romagna boccia la proposta di bilancio di Von Der Leyen: “Inadeguata e miope”

“Inadeguata, miope e non coraggiosa”. Tre parole per definire la proposta di bilancio avanzata da Ursula Von Der Leyen al Parlamento europeo. “Ci aspettiamo che venga respinta al mittente tanto dal governo Meloni quanto da tutte le forze di maggioranza e di opposizione”, è la presa di posizione del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e dell’assessore regionale ai Rapporti con la Ue, Alessio Mammi. La proposta della commissione “sminuisce il ruolo delle Regioni, così come quello dei territori nella capacità di gestione e di condivisione politica. Inoltre, assegna i fondi direttamente agli Stati, si limita e si tradisce il ruolo dell’Europa come collettrice di politiche sovranazionali”, spiegano De Pascale e Mammi. “In un momento come questo, in cui abbiamo bisogno di una reazione dell’Europa vista anche la situazione geopolitica e commerciale, affidando i fondi unici agli Stati viene meno quella visione comune dell’Europa e si indebolisce l’Europa stessa come entità politica”, sostengono il governatore e l’assessore. Non solo, “è molto grave la costituzione di un fondo unico tra Pac e le risorse di coesione, poiché metterli insieme rischia di creare cortocircuiti e aumenta la burocrazia nei processi decisionali”, aggiungono.

“In settori come l’agricoltura, che è strategico e fondamentale, il rischio è quello di far perdere risorse. In più è anche gravissima la scelta di aver ridotto i fondi dell’agricoltura del 20%, un ulteriore segnale negativo rispetto a un settore, quello agricolo e agroalimentare, che è stato fondamentale in vari passaggi come la crisi pandemica e la crisi generata dalla guerra in Ucraina”, contestano de Pascale e Mammi.

“L’Europa si è inventata la Pac e rischia di implodere proprio sul fatto che decide di far giocare un ruolo secondario all’agricoltura”, denunciano. Per questo l’auspicio, aggiungono, “è che venga data la possibilità al Parlamento europeo di apportare modifiche sostanziali a questa proposta, una richiesta che proviene dai gruppi parlamentari di maggioranza dei Socialisti, Popolari, Liberali e Verdi, e anche il Comitato delle Regioni con la presidente Kata Tütto si è già schierato in maniera critica verso quanto proposto. Auspichiamo che il commissario Fitto assuma la medesima posizione, perché se così non fosse ci troveremmo di fronte a intenti che vanno in un senso e atti che vanno in un altro”, concludono de Pascale e Mammi.