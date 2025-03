L’assessora regionale Priolo: “Il porto di Ravenna è fondamentale, al lavoro per potenziare rete ferroviaria e autostrada A14” VIDEO

Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, questa mattina ha incontrato sindaci, sindache e la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli. L’incontro si è svolto nel palazzo della Provincia di Ravenna. L’incontro è stato una occasione di confronto sui temi legati a un territorio così duramente colpito negli ultimi anni.

“Il porto di Ravenna per la Regione è una infrastruttura fondamentale - ha sottolineato Priolo - nell’ambito di una strategia che comprende una serie importanti progetti per potenziare la linea ferroviaria, su tutte la Castel Bolognese-Ravenna e la Ravenna-Rimini”.

Così Priolo sul tema autostrade: “Siamo in attesa che si sblocchi il piano finanziario di Aspi per il quadruplicamento della A14”.

“Ringraziamo profondamente l’assessora Priolo – dichiara la presidente della Provincia Valentina Palli - perché è stata una riunione che si è rivelata strategica. Siamo all’inizio della legislatura e oggi abbiamo avuto modo di presentare, da un lato un documento strategico di visione provinciale rispetto alle materie sulle quali sarà impegnata l’assessora Priolo, dall’altro lato abbiamo avuto occasione, grazie all’intervento dei sindaci e delle sindache, di soffermarci su quelli che, all’interno di una visione provinciale coordinata, strategica e sinergica sono secondo noi gli interventi prioritari. Entro la fine del 2025 è nostra intenzione sviluppare e approvare il Piano territoriale di Area Vasta (Ptav), lo strumento urbanistico provinciale, dove il tema infrastrutturale, in stretta correlazione con la gestione post alluvioni, sarà una delle voci predominanti. Il nostro è un territorio che ragiona sempre all’unisono e anche in questa sede la visione strategica delle infrastrutture e delle opere è stata una visione di area vasta e condivisa. È stato un incontro molto costruttivo, continueremo a lavorare nel segno del confronto e della condivisione tenendo aperti tavoli di lavoro come quello di oggi che ci vedranno costantemente interloquire sulle priorità”.

“In apertura di mandato – ha ribadito Irene Priolo – ho fortemente voluto organizzare incontri su tutti i territori provinciali perché ritengo fondamentale partire dall’ascolto e dalle esigenze dei territori e soprattutto condividere con loro le scelte strategiche. Tra le più importanti, e non solo per questo territorio, c’è sicuramente il porto, che andrà sviluppato anche in relazione alla Zona Logistica Semplificata e poi importanti potenziamenti delle linee ferroviarie oltre ad una serie di infrastrutture stradali di Autostrade e Anas, già nel contratto di programma ma non ancora finanziate. Ma non si è parlato solo di infrastrutture e mobilità - aggiunge Priolo - tra le mie deleghe c’è anche quella alla pianificazione e tra le prime sfide che stiamo affrontando c’è sicuramente la redazione della legge sulle aree idonee, un testo complesso in cui cercheremo di dare anche attenzione agli effetti cumulativi degli impianti ma anche il percorso sul recepimento del Salva casa. Durante questo mandato, inoltre, dovremo approvare il nuovo Piano di Tutela delle acque, gli eventi che hanno duramente colpito il nostro territorio ci restituiscono l’importanza anche di questo strumento. Questo solo per citare alcune azioni. Di sicuro il lavoro non ci mancherà ma lo faremo insieme ai nostri amministratori”.