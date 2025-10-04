L’appello di Biasioli dopo lo stop alla Global Sumud Flotilla: “Esortate il Governo italiano a chiedere la mia scarcerazione” VIDEO

L’associazione Global Movement to Gaza ha diffuso un video dei giorni scorsi di Carlo Alberto Biasioli, ancora trattenuto in Israele dopo lo stop alla Global Sumud Flotilla: “vi chiedo di esortare il Governo italiano a richiedere la mia scarcerazione”.

“Sono terminate le comunicazioni con i Consoli - sottolinea l’associazione - tutti i cittadini italiani fermati sulla Flotilla sono stati incontrati e stanno bene, anche se provati dal lungo periodo trascorso in mare e dai giorni di detenzione. Da domani diversi attivisti torneranno in Italia, la Farnesina ci ha assicurato che domattina ci comunicherà i nominativi di chi rientrerà. Nel frattempo, in qualità di legali nominati da alcuni membri della delegazione italiana, abbiamo depositato un esposto per i gravi fatti avvenuti in queste settimane e intensificato pressioni diplomatiche, diffidando per iscritto le autorità a intervenire e a condannare le condizioni di detenzione ancora in corso. Parallelamente, stiamo esercitando pressioni anche sulle autorità europee, affinché si esprimano pubblicamente e intervengano per la tutela dei diritti delle persone ancora trattenute”.