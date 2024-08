L’Antica Pizzeria Da Michele apre un ristorante a Ravenna

Arriva anche a Ravenna uno dei simboli della ristorazione napoletana: l’Antica Pizzeria Da Michele, brand con ristoranti in tutto il mondo, il 10 agosto aprirà in via Ponte Marino, nel cosiddetto “quadrilatero del gusto”. «Ravenna è conosciuta come “la capitale del mosaico antico e contemporaneo” – spiega Alessandro Condurro, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – L’Antica Pizzeria Da Michele, definita dai giornali “Il Tempio della pizza”, raggiunge quindi un’altra location ricca di storia in Italia, dove sono custoditi i resti del padre della letteratura italiana, Dante Alighieri».

«L’inaugurazione di questa sede è stata più tardiva del solito - continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world –. Questo ritardo ha però avuto anche risvolti positivi: ci ha permesso di toccare con mano la grande attesa da parte dei cittadini e lo straordinario calore e l’accoglienza unica che speriamo continuino a inondarci anche dopo l’apertura». All’interno, il locale, che non accetta prenotazioni, è arredato con tavoli di marmo e sedie in legno nere, con pavimento in cemento industriale. Il menù iniziale è essenzialmente composto dalle pizze della casa madre, margherita, marinara e cosacca, rigorosamente a ruota di carro, arricchite da altre tipiche della tradizione partenopea.