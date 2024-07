L’ambulanza ucraina colpita dai russi a Kharkiv esposta in piazza Garibaldi a Ravenna

Domenica e lunedì, in piazza Garibaldi, verrà esposta un’ambulanza ucraina volutamente colpita dai soldati russi nel settembre del 2022, durante i soccorsi a una persona che si trovava in un sotterraneo in una località vicino a Kharkiv. Per fortuna, il personale era sceso e nessuno si fece male. Ma i segni rimasti sul mezzo, diventato una gruviera, sono impressionanti. E sono stati trasformati in uno strumento per trasportarlo in giro per l’Europa, con l’intento di mostrare la brutalità dell’invasione in corso. E anche per raccogliere fondi per la popolazione ucraina, stremata da una guerra lunga e feroce.

Il veicolo, che presenta sulla carrozzeria ben trecento fori dei frammenti delle granate esplose trenta secondi dopo che arrivò sul posto, sarà esposto oggi dalle 8, alle 11 sarà presentato alla cittadinanza. Domani l’ambulanza rimarrà visibile fino alle 21, con un momento di preghiera alle 17.