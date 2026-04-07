L’allenatore si sputa in una mano prima di dare il “cinque” di saluto: sfiorata la rissa tra genitori al torneo giovanile di calcio

Fischio finale. Giocatori e allenatori si salutano. Ma prima di battere il cinque agli avversari uno dei due mister si sputa in una mano. Il gesto, colto come un’evidente provocazione, non sfugge, e la tensione esplode; dagli insulti si arriva alle mani, al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri per placare i tifosi. Stiamo parlando perlopiù di genitori e parenti, perché in campo a giocare ci sono bambini o poco più.
E’ successo sabato a Savio, al termine di una delle partite del Ravenna Cup, torneo per celebrare il calcio giovanile che richiama squadre da tutta Italia oltre che dall’Europa. La sera stessa la direzione del torneo ha diramato una comunicazione a tutte le società, assicurando tolleranza zero e promettendo espulsioni.