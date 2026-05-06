Irvine Welsh a Ravenna il 18 maggio: ecco come prenotarsi

Viste le molte richieste per l’incontro con Irvine Welsh, l’autore di Trainspotting, previsto per il 18 maggio alle 21 al Teatro Rasi nell’ambito di ScrittuRa Festival, è stata introdotta la possibilità di prenotare il proprio posto. Sarà possibile farlo da oggi accedendo al link sul sito www.scritturafestival.com. Welsh dialogherà con Matteo Cavezzali al Teatro Rasi di Ravenna alle 21.

Irvine Welsh è nato nel 1961 a Edimburgo, dove è cresciuto e ha ambientato i suoi romanzi. Ora vive a Londra. Dopo aver abbandonato la scuola all’età di sedici anni, sbarca il lunario con una serie di lavoretti e rimane immischiato nell’esperienza della tossicodipendenza. Intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti e lì comincia a collezionare appunti di viaggio. Sarà l’inizio della sua carriera di scrittore che lo renderà immediatamente celebre con il primo romanzo, il discusso “Trainspotting”, pubblicato nel 1993, balzato all’attenzione pubblica grazie anche al film di Danny Boyle e subito finalista al Booker Prize. Appassionato di musica, da segnalare una collaborazione con i Primal Scream. Welsh con la pubblicazione di Trainspotting e poi dei successivi racconti viene definito la voce della sua generazione il migliore e più talentuoso scrittore emergente britannico.

Il nuovo romanzo è ambientato in Gran Bretagna, all’alba degli anni Novanta. Mentre l’era Thatcher è agli sgoccioli, la banda di Trainspotting è pronta a un nuovo inizio.

Sono lontani i tempi in cui Renton e Sick Boy erano sempre insieme, la musica di Iggy Pop e Lou Reed nelle orecchie, alle prese con avventure e trasgressioni sempre nuove, spingendosi oltre il limite. Non c’era rissa da cui si sarebbero tirati indietro o sostanza che non avrebbero provato. Ma poi Renton è scappato con i soldi di un traffico di droga e l’amicizia si è avvelenata. Sick Boy e gli altri che sono stati fregati – Franco Begbie, Spud Murphy e Second Prize – hanno giurato tremenda vendetta. A loro non è rimasto in mano niente, e dimenticata l’eroina e l’alcol (chi più chi meno) si sono dedicati all’eterna caccia di ogni uomo: la ricerca dell’amore.

È il romanticismo a muoverli adesso, tra rave e notti selvagge. Quando Sick Boy si innamora di Amanda, principessina ricca e viziata conosciuta in una comunità di recupero di ex tossici, e le chiede di sposarlo, per tutto il gruppo sembra presentarsi l’occasione per il riscatto. Sarà un matrimonio memorabile...

L’amore è la risposta a tutti i loro problemi, oppure è solo l’ennesima forma di dipendenza, destinata a deluderli?