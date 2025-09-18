Ironman 2025: le strade chiuse a Ravenna e Cervia

Per consentire la realizzazione dell’Ironman 2025, in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre, sono state previste modifiche alla viabilità (chiusure totali e parziali) che coinvolgeranno, tra le altre, diverse strade provinciali (la 254 R, la 71 bis e la 6) per il passaggio delle gare ciclistiche. È inoltre stata prevista per sabato 20 settembre la chiusura straordinaria della scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna, che fa parte dell’istituto comprensivo intercomunale n.1 Andrea Canevaro, con molte famiglie di studenti che risiedono nel territorio del comune di Cervia, a sua volta ovviamente interessato da numerose modifiche alla viabilità.

Tali modifiche saranno in vigore dalle 6 di sabato 20 settembre fino al cessare delle esigenze di corsa e dalle 10.30 di domenica 21 settembre fino al cessare delle esigenze di corsa (la E45 in tutti i comuni e le province interessate dalla manifestazione sarà invece chiusa dalle 5 di sabato 20 e dalle 9.30 di domenica 21, sempre fino al cessare delle esigenze di corsa). Lungo tutto il percorso saranno istituiti presidi con personale dell’organizzazione e forze dell’ordine; sarà inoltre apposta la segnaletica stradale indicante i percorsi di deviazione.