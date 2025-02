Investita attraversando la strada a Punta Marina: è gravissima

Grave incidente nella serata a Punta Marina in via Destra Canale Molinetto, dove una donna di 57 anni residente nella località rivierasca è stata investita da una vettura mentre stava attraversando la strada. Il sinistro si è verificato dopo le 19, all’altezza del distributore Agip, in prossimità di un attraversamento pedonale in un punto poco illuminato.

Immediatamente soccorsa dal personale del 118, la signora è stata caricata in ambulanza per il trasporto urgente all’ospedale Bufalini di Cesena. Nell’urto pare abbia riportato un grave trauma cranico, tale che le sue condizioni sono parse subito critiche agli operatori sanitari, intervenuti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. La richiesta di intervento è stata inoltrata anche alla Polizia locale, giunta nella frazione costiera con due pattuglie per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Sul posto era presente anche il compagno della donna oltre ad alcuni testimoni, sentiti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti si sono protratti fino a tarda serata.

Da una prima ricostruzione pare che la signora investita stesse attraversando la strada all’altezza di via dello Scolone per raggiungere il compagno che la stava aspettando al distributore. Dagli accertamenti, il conducente dell’auto è risultato negativo all’alcoltest.