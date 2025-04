Investire a fin di bene: la Cassa di Ravenna lancia una nuova obbligazione a sostegno dello Ior

La Cassa di Ravenna ha deciso di lanciare una nuova obbligazione il cui fine proposto agli investitori è quello di sostenere l’attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Lo Ior, oltre a finanziare i progetti di ricerca scientifica contro il cancro, opera a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie in base al principio che ‘ove la malattia non è più guaribile, la persona è sempre curabile’. Lo Ior, infatti, fin dal 1987, ha istituito una rete di assistenza gratuita domiciliare con professionisti in grado di aiutare le famiglie nelle incombenze della gestione quotidiana del malato per garantire la più alta qualità di vita possibile ai pazienti per cui la guarigione non è più un obiettivo perseguibile. L’obbligazione a tasso fisso della durata di tre anni prevede la devoluzione dello 0,20% a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo: è possibile sottoscrivere le obbligazioni sia nelle filiali della Cassa di Ravenna Spa, sia in quelle di Banca di Imola Spa e del Banco di Lucca e del Tirreno Spa.