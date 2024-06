Infortunio sul lavoro in un ristorante in centro a Ravenna: mano incastrata nell’impastatrice, aiuto cuoco perde alcune dita

E’ rimasto incastrato mentre utilizzava un macchinario della cucina dove lavora come aiuto cuoco, e ora rischia di perdere le dita di una mano. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri in centro a Ravenna, all’interno della trattoria Il Portolano, affacciata su via Agnello. Il ristorante, data la gravità della situazione, ha deciso di non aprire per la serata, mentre il dipendente è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico.

L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17.30. Via Agnello, stretta strada che collega via Massimo D’Azeglio a via Guglielmo Oberdan, è stata chiusa al traffico dai carabinieri per consentire l’intervento dei soccorritori. Non solo il 118 è giunto sul posto con l’ambulanza e l’auto medicalizzata; sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, giunti contromano per consentire un accesso più rapido al locale.

All’interno il dipendente, un aiuto cuoco di origine bengalese di 34 anni residente a Fusignano, era rimasto incastrato a un’impastatrice presente in cucina, entrata evidentemente in funzione quando il ragazzo aveva la mano all’interno. Il lavoratore è rimasto incastrato con una mano nel macchinario in rotazione, le cui caratteristiche non avrebbero lasciato scampo ad alcune dita della mano. Per liberarlo, i vigili del fuoco sono rimasti impegnati svariati minuti, per poi affidarlo alle cure del 118. Inizialmente portato in ospedale a Ravenna è probabile che le cure per il 34enne proseguano al policlinico di Modena, specializzato per tipologie di traumi che riguardano mani e arti.

Mentre i sanitari procedevano al soccorso del giovane, è arrivata in via Agnello anche la Medicina del lavoro per effettuare tutti i rilievi necessari e acquisire come da prassi la documentazione riguardante autorizzazioni, contratti e sicurezza sul luogo di lavoro. Il macchinario è stato sequestrato per essere sottoposto ai necessari accertamenti, funzionali a determinare eventuali responsabilità.