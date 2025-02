Influenza, raddoppiati i casi a Ravenna da inizio mese

. L’incidenza dell’influenza ha raggiunto un livello “alto” sul territorio ravennate. «Siamo a 20 casi su mille per cui il virus sta circolando abbondantemente - commenta Giulia Silvestrini, direttrice facente funzione dell’Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna –. L’incremento è stato notevole visto che all’inizio dell’anno eravamo a 10 casi su un migliaio. È lecito attendersi un ulteriore incremento, anche alla luce dei riscontri della passata stagione quando si registrò il picco a 25 casi su mille. Per ora il virus ha colpito prevalentemente bambini in età pediatrica, in particolare nella fascia 0-4 anni. Da qualche giorno si registra un incremento importante dei casi anche per la fascia dei più grandi tra i 5 e 14 anni. L’ondata influenzale dovrebbe poi coinvolgere gli adulti che possono contrarre il virus da figli o nipoti. Anche per questo è bene ricordare che è ancora possibile vaccinarsi, dal proprio medico di medicina generale, nelle farmacie aderenti e in caso di necessità anche nelle sedi dell’igiene pubblica. Ancora più consigliato se si è anziani o si rientra nelle categorie dei fragili. Per la popolazione over 65, le percentuali di copertura del vaccino sono ancora molto inferiori all’obiettivo del 75%. Nel Ravennate si è arrivati quest’anno al 58% ed è il territorio più virtuoso a livello romagnolo».

Silvestrini sottolinea che a circolare in questo momento è soprattutto l’influenza, che si manifesta spesso in una forma abbastanza noiosa, soprattutto per la durata dello stato febbrile che può protrarsi anche per una settimana. In questo momento in Romagna ci sono circa 50 persone ricoverate per influenza.

