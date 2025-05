Indagine sulla sanità e i ragazzi, più Intelligenza artificiale che fascicolo sanitario. Interviste anche a Ravenna e Cesena

RAVENNA. Un preoccupante scollamento tra le nuove generazioni e il Servizio sanitario nazionale (Ssn): da un’indagine condotta tra studenti degli ultimi anni delle scuole superiori emerge infatti che più della metà non sa cosa sia il ticket, 1 ragazzo su 6 non conosce il proprio medico di famiglia e oltre l’80% non ha mai usato il Fascicolo sanitario elettronico (Fse). In controtendenza, quasi il 40% utilizza tutti i giorni strumenti di intelligenza artificiale (IA) come ChatGpt, un dato che apre uno scenario ambivalente: se utilizzati per cercare informazioni su temi sanitari, l’assenza di adeguate competenze scientifiche e digitali può esporre i giovani a contenuti fuorvianti, con possibili ripercussioni sulla loro salute e sul corretto utilizzo dei servizi sanitari. «La difesa del diritto costituzionale alla tutela della salute- afferma il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- deve coinvolgere anche le nuove generazioni, già a partire dall’età scolastica. Con il progetto ‘La Salute tiene banco’ offriamo agli studenti strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli, in grado di tutelare la propria salute e riconoscere il valore del Ssn».

«Avviato nel gennaio 2023- spiega la segretaria generale della Fondazione Gimbe e responsabile del progetto, Elena Cottafava- ‘La Salute tiene banco’ punta a diffondere tra i ragazzi una visione globale della salute, promuovere l’alfabetizzazione sanitaria, contrastare la disinformazione e favorire un utilizzo consapevole e responsabile del Ssn». A oggi, il progetto ha coinvolto oltre 5.500 studentesse e studenti degli istituti superiori di tutta Italia. Durante gli incontri, i partecipanti hanno risposto a quiz interattivi su temi cruciali come il funzionamento del Ssn, la prevenzione e l’uso degli strumenti digitali.

Nel periodo ottobre 2024-marzo 2025 la Fondazione Gimbe ha realizzato 33 incontri in 30 istituti scolastici di varie città italiane: Alanno (Pescara), Bari, Bologna e provincia, Cesena, Chiavari (Genova), Cuneo, Ferrara, Foggia, Modena, Parma e provincia, Piacenza, Ravenna e Roma. Durante gli incontri, che hanno coinvolto 4.200 studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, è stata condotta una survey di 7 domande attraverso la piattaforma Mentimeter. Questi i risultati principali.

CONOSCETE IL VOSTRO MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG)

L’83,3% degli studenti dichiara di averlo già incontrato, mentre il 16,7% non sa ancora chi sia il proprio medico di famiglia. ‘Il passaggio dal pediatra al Mmg- sottolinea Nino Cartabellotta- avviene al compimento del 14° anno come un semplice atto amministrativo, senza alcun accompagnamento clinico o relazionale. E così, una quota non trascurabile di adolescenti resta priva di un riferimento sanitario proprio nel momento in cui iniziano a cambiare bisogni e ad emergere fragilità. Per garantire una vera continuità assistenziale, questo ‘passaggio di consegne’ deve trasformarsi da procedura burocratica in un percorso guidato’.

SAI A COSA SERVE IL TICKET?

Il 53,6% degli studenti dichiara di non sapere a cosa serva il ticket sanitario, ovvero la quota che i cittadini versano per contribuire alle spese del Ssn. Una lacuna significativa, sulla quota a carico dei cittadini per visite, esami e farmaci di fascia A, indispensabile a co finanziare il Ssn. ‘Che oltre la metà degli studenti non conosca la funzione del ticket- commenta il presidente della Fondazione Gimbe- è un segnale da non sottovalutare. Denota non solo un deficit informativo, ma anche un distacco culturale dai meccanismi che regolano il funzionamento del Ssn. La consapevolezza dei costi condivisi della sanità pubblica è essenziale per formare cittadini responsabili e coinvolti nelle scelte di salute’.

HAI MAI USATO IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)?

L’82,3% degli studenti dichiara di non aver mai utilizzato il Fse né per sé né per un familiare. Un dato in parte spiegabile con l’età (molti sono minorenni o appena maggiorenni) ma che rivela comunque una più ampia carenza di informazione, anche tra chi ha pieno accesso allo strumento. «Che oltre 8 studenti su 10 non abbiano mai utilizzato il Fse- le parole di Cartabellotta- fa suonare un doppio allarme: da un lato, la scarsa conoscenza di uno strumento digitale strategico. Dall’altro, l’assenza di percorsi educativi sulla gestione consapevole della salute. Senza alfabetizzazione sanitaria e digitale già a scuola, i giovani non riusciranno ad essere protagonisti attivi nel rapporto con il Servizio sanitario nazionale e la digitalizzazione della sanità rischia di restare una riforma incompiuta e distante dalla quotidianità delle persone».

QUALI SONO I 3 PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI OFFERTI GRATUITAMENTE DAL SSN?

Solo poco più della metà degli studenti ha risposto correttamente, identificando i tre screening oncologici inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (Lea): mammella, cervice uterina e colon-retto. Il resto del campione ha fornito risposte errate o ha ammesso di non conoscere la risposta.

È SEMPRE VANTAGGIOSO FARE CONTROLLI PERIODICI PER TUTTI I TUMORI?

Il 71,9% degli studenti risponde erroneamente che è sempre utile sottoporsi a esami di laboratorio o strumentali per diagnosticare precocemente qualsiasi tipo di tumore. «Purtroppo questa convinzione nasce da messaggi che confondono la prevenzione con il ricorso indiscriminato ai test diagnostici: una forma di consumismo sanitario che alimenta esami inutili, determina spreco di risorse ed espone ai rischi della sovra-diagnosi e di trattamenti non necessari».

HAI RICEVUTO ANTIBIOTICI PER UN’INFEZIONE DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE (ES. RAFFREDDORE)?

Uno studente su 5 ‘spesso’, uno su 2 ‘qualche volta’ e il 18,9% ‘mai’. Il 12,3% dichiara di non aver mai avuto una infezione delle alte vie respiratorie. «Seppur con i limiti insiti nella domanda che non definisce un arco temporale, nel campione esaminato emerge un potenziale utilizzo inappropriato degli antibiotici nelle infezioni delle alte vie respiratorie, visto che oltre due terzi dichiarano di avere ricevuto una prescrizione almeno una volta».

L’EQUITÀ DI ACCESSO AI LEA È GARANTITA ALLO STESSO MODO IN TUTTE LE REGIONI?

Due studenti su tre (66,2 %) ritengono di no, dichiarandosi in totale o parziale disaccordo. Il 21,1 % resta neutrale e il 12,7 % ritiene che il Ssn sia uniforme su tutto il territorio nazionale.

USI CHATGPT O APPLICAZIONI SIMILI?

Il 37,2% degli studenti usa quotidianamente tali strumenti e il 36,5% sporadicamente. Segno che l’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante della quotidianità delle nuove generazioni. Tuttavia, questa diffusione non è accompagnata da un’adeguata alfabetizzazione all’uso critico e consapevole, soprattutto in ambito scientifico o sanitario. «Che oltre 8 studenti su 10 utilizzino strumenti di intelligenza artificiale- precisa Nino Cartabellotta- rende prioritario integrare nei percorsi scolastici l’educazione all’uso responsabile di queste tecnologie. In sanità, in particolare, è fondamentale saper distinguere fonti affidabili da contenuti fuorvianti: senza adeguate competenze scientifiche e digitali, l’IA rischia di diventare veicolo di disinformazione, piuttosto che uno strumento per approfondire le conoscenze. I risultati della survey- dice ancora Cartabellotta- restituiscono un quadro di luci e ombre. I giovani sono in larga parte consapevoli delle diseguaglianze regionali in sanità. Mancano però conoscenze specifiche sugli screening oncologici offerti dal Ssn e 7 studenti su 10 sono convinti che eseguire test diagnostici in maniera indiscriminata equivalga sempre a ‘più salute’. Altri dati evidenziano criticità importanti: la scarsa conoscenza circa il corretto uso degli antibiotici per infezioni respiratorie e le lacune del passaggio di consegne tra pediatra medico di famiglia. In sintesi la survey conferma la necessità di trasferire già in età scolastica una solida cultura della prevenzione, della promozione della salute e dell’uso consapevole del Ssn».

«Per colmare questi gap di conoscenze- conclude Cottafava- vogliamo espandere il progetto ‘La Salute tiene banco’ anche alle aree più remote del Paese, per offrire a tutti l’opportunità di conoscere i propri diritti e doveri e come prendersi cura della propria salute. Per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, attiva fino al 13 giugno. Abbiamo bisogno del supporto di tutti: insieme possiamo crescere una nuova generazione di cittadini consapevoli, capaci di proteggere il bene più prezioso che hanno: la salute». La campagna di crowdfunding a sostegno de ‘La Salute tiene banco’ è attiva fino al 13 giugno sulla piattaforma Ginger: https://www.ideaginger.it/progetti/la-salute-tiene-banco-si-ripart e.html