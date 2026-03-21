Inclusione in tavola: a Castel Bolognese la Polizia di Stato celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down

Il 21 marzo non è una data come le altre. Per la Polizia di Stato, la Giornata Mondiale della Sindrome di Down rappresenta molto più di una semplice ricorrenza sul calendario: è il momento per dare voce a quei valori di sostegno e vicinanza ai più fragili che definiscono l’essenza stessa del servizio in divisa. Questa missione trova un esempio luminoso a Castel Bolognese, dove l’inclusione sociale ha il profumo del buon cibo e il calore di un sorriso sincero.

“Civico 25”: dove il talento non ha barriere

Il cuore pulsante di questa storia è la pizzeria e hamburgheria “Civico 25”, un locale speciale dove la diversità diventa una risorsa quotidiana. Qui, il lavoro non è solo una mansione, ma un progetto di vita: persone con disabilità e fragilità, tra cui diversi ragazzi con la sindrome di Down, lavorano fianco a fianco mettendo al centro il talento di ognuno.

Non si tratta solo di servire ai tavoli, ma di abitare uno spazio dove ogni individuo può crescere, esprimersi e sentirsi parte integrante della comunità. In questo laboratorio di cittadinanza attiva, la qualità del servizio va di pari passo con il valore umano.

Un legame oltre la divisa

In questo luogo dove il cibo diventa un potente strumento di unione, si è creato un legame naturale e profondo con i poliziotti del Commissariato di Faenza. Gli agenti sono diventati nel tempo i clienti più affezionati del locale, scegliendo abitualmente la qualità della sua cucina e sposando con entusiasmo il suo impegno sociale.

Tra una pizza e un hamburger, tra una chiacchiera e un servizio al tavolo, è nata un’amicizia vera. È la testimonianza di come l’eccellenza gastronomica e la solidarietà possano sedersi alla stessa tavola, dimostrando che quando le istituzioni e il tessuto sociale collaborano, il territorio diventa un posto un po’ più accogliente per tutti.