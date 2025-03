Incitò il figlio 14enne a “picchiare i marocchini”: padre condannato a cinque mesi in Bassa Romagna

Era il primo giorno di scuola per una classe di terza media in un comune dell’entroterra ravennate. Il suono della campanella segnava la fine delle lezioni e gli studenti si avviavano a casa. Un banale screzio tra un adolescente e due compagni di origine marocchina aveva acceso la miccia di una vicenda che, il 14 settembre 2021, sarebbe sfociata in minacce e insulti razzisti. Ieri, davanti al giudice monocratico Tommaso Paone, la vicenda si è chiusa con una condanna: cinque mesi di reclusione per il padre dell’adolescente, un 44enne di origine napoletana, accusato di minaccia e istigazione all’odio razziale per avere incitato il figlio a vendicarsi aggredendo due adolescenti di origine marocchina. La Procura aveva chiesto una pena di un anno, ma il tribunale ha optato per una condanna più mite.

