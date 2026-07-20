Incidenti mortali, Ravenna al sesto posto nazionale. Il reato di omicidio stradale non ha fermato la strage

RAVENNA. Con un tasso di mortalità di 9,1 vittime ogni 100mila abitanti Ravenna si colloca al sesto posto nazionale nella classifica delle province con il tasso di mortalità da incidente più alto d’Italia. Lo dice un’indagine del Sole 24 ore uscito oggi in edicola. Ravenna si colloca subito dopo Nuoro, Rieti, Latina, Vercelli e Foggia. Ai vertici ci sono anche Piacenza (settima) e Ferrara (ottava). Per restare in Romagna Forlì-Cesena con un valore di 6,4 si colloca al 27esimo posto. I dati sono riferiti al biennio 2022-2024. L’indagine evidenzia che a 10 anni dall’istituzione del reato di omicidio stradale non sembra aver fatto diminuire in maniera significativa il numero delle morti in strada: a livello nazionale erano 3.283 nel 2016, sono state 3.030 nel 2024. Le denunce per omicidio stradale sono state 1.146 nel 2016, 1.062 nel 2025.