Incidente tra Russi e Faenza: due feriti all’ospedale

Incidente questa mattina nel ravennate, al confine dei territori tra Russi e Faenza, all’altezza del bar De Rosa sulla via Ravegnana. Per cause in via di accertamento della Polizia Municipale di Faenza, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un’Audi e una Peugeot. L’impatto è avvenuto poco dopo le nove di questa mattina, con entrambe le vetture finite fuori dalla sede stradale. I due uomini alla guida dei rispettivi veicoli hanno registrato una serie di ferite e il conducente in condizioni più serie risulta essere l’uomo alla guida dell’Audi, trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per forti dolori all’inguine. Fortunatamente non è in pericolo di vita al pari del conducente della Peugeot, trasportato anch’egli all’ospedale di Cesena con una delle due ambulanze intervenute da Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Faenza per mettere in sicurezza l’Audi che perdeva carburante. Il traffico è regolato a senso unico alternato.