RAVENNA - Incidente poco prima delle 16 tra Mezzano e Savarna su via Donati, strada di campagna che collega le due frazioni. Per motivi in corso di accertamento da parte della polizia locale, un’Opel Astra e una Peugeot, entrambe finite nel fosso. In particolare l’Opel Astra ha finito la sua corsa abbastanza lontano rispetto al punto di impatto. L’occupante ha portato lesioni di media gravità ed è stata portata al “Bufalini” di Cesena. Ferite non gravi per l’altra conducente, una ragazza.