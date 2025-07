Incidente sulla Reale a Camerlona, due feriti nello scontro frontale. Statale chiusa un’ora

Violento incidente frontale verso le 19 lungo la Reale a Camerlona. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, all’altezza del cimitero militare si sono scontrate due vetture, una Ford Focus condotta da un 30enne e un’Alfa Mito guidata da un 20enne. Al momento dell’impatto stava piovendo intensamente e non si esclude che proprio l’asfalto viscido possa aver avuto un ruolo nella collisione, in seguito alla quale i due conducenti sono stati portati in ospedale, uno a Ravenna e l’altro a Cesena. Per consentire soccorsi e rilievi la statale è stata chiusa per circa un’ora.