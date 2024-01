Incidente sulla E45 a Ravenna, automobilista fuori strada con l’auto in condizioni critiche

Un gravissimo incidente si è verificato domenica 14 gennaio intorno alle 16 al km 242+600 della E45, tra Casemurate e Mirabilandia. Ferito un ravennate di una cinquantina d’anni che ha perso il controllo della Jeep Renegade su cui stava viaggiando in direzione di Ravenna, che si è cappottata più volte per poi finire la propria corsa nei terreni a bordo della strada. Le cause che hanno determinato l’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco, per estrarre l’uomo dall’abitacolo in cui era rimasto incastrato, e i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Presenti anche il personale di Anas e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza in condizioni critiche all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. La E45 è stata chiusa al traffico solo nella corsia in cui si è verificato l’incidente, consentendo così di evitare una congestione della viabilità.