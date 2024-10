Incidente mortale nel pomeriggio a Glorie di Mezzano, lungo via Reale. Coinvolte due auto, una Toyota e un’Audi, in uno schianto frontale, in seguito al quale è deceduto uno dei conducenti. Via Reale è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento del 118, giunto con ambulanza e auto medicalizzata, insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento