Incidente mortale e fuga dopo aver ricevuto le cure, patteggia 3 anni e 2 mesi

Patteggia tre anni e due mesi di reclusione il 34enne di origini straniere residente nel ravennate accusato di omicidio stradale. L’uomo è ritenuto responsabile dell’incidente mortale avvenuto, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, sulla San Vitale a Godo in cui perse la vita un uomo di 58 anni e una 40enne rimase ferita. Entrambi si trovavano nell’auto guidata dall’imputato. A stabilirlo, il giudice Andrea Galanti dopo l’accordo per il patteggiamento trovato tra la Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Monica Gargiulo, e l’avvocato della difesa, la legale Silvia Brandolini.

La Toyota guidata dall’uomo, poco dopo mezzanotte, procedeva sulla San Vitale in direzione Ravenna quando, tagliando la rotonda in prossimità del chiosco Ristoro del Panda e della discoteca Onyx, è poi finita in un giardino ribaltandosi. Per il 58enne, che si trovava sul sedile posteriore, non c’è stato nulla da fare. Ferita, invece, l’altra passeggera, trasportata al Bufalini di Cesena. Il 34enne, una volta estratto dalle lamiere e aver ricevuto le prime cure dai sanitari, ha provato a fuggire, ma nel giro di un’ora è stato rintracciato dai carabinieri. Dagli esami si è poi scoperto avere un tasso alcolemico ben superiore al limite di legge.

