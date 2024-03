Incidente mortale auto-moto della vigilia di Pasqua a Ravenna: aperto un fascicolo, l’ipotesi dell’inversione, chi erano le vittime

Sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale come prassi in questi casi per fare luce sulla dinamica dell’incidente mortale della vigilia di Pasqua nel Ravennate in cui sono morti due motociclisti. Nella tragedia stradale di sabato 30 marzo 2024 a Savio, sulla statale Adriatica all’altezza dello svincolo per via Camillo Torres, hanno perso la vita due lughesi, Luca Donati di 48 anni e Monica Tarroni, di 56. Stando a una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia locale, i due viaggiavano in sella a una Honda di grossa cilindrata quando è avvenuta la collisione con una Volkswagen Golf. Secondo le prime informazioni raccolte, a quell’ora (erano le 19) il traffico sulla statale era particolarmente congestionato in entrambe le direzioni di marcia a causa di un incendio sviluppatosi alcune decine di minuti prima nei pressi della Cava Manzona dove era andato a fuoco un furgoncino e, viste le code che si stavano formando, l’automobilista, proveniente da Cervia, avrebbe tentato un’inversione a U, finendo però per tagliare la strada alla moto.