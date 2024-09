Incidente mortale a Cesena, la vittima di Cervia aveva lavorato in radio

CERVIA - Laura Galassi, vittima dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 13 settembre, a Bagnile, nel Cesenate, aveva lavorato in radio negli anni ‘80. «Una persona fantastica. L’avevo incontrata anche di recente. La sua morte mi addolora dal profondo». Parole di Ercole Massari, l’ex patron di Radio Incontro. «Laura era stata per anni la segretaria della radio. Persona precisa, meticolosa e puntuale sul lavoro in un’epoca in cui non c’erano computer a ricordare le mansioni a una segretaria e aiutarla nel disbrigo della quotidianità». Massari ha condiviso sul proprio profilo la foto di quegli anni col gruppo di lavoro della radio. Laura Galassi è in basso a destra, col maglione bianco.

La 62enne, Laura Galassi, che in passato viveva a Pinarella ma che ora abitava in via Bollana a Montaletto, in passato aveva ricoperto a Pinarella anche un incarico da consigliera di frazione, e negli anni ‘80 a Radio Incontro aveva anche trovato l’amore. «L’allora disc jockey Antonio Ravegnini, cesenate, con il quale ha avuto il figlio Matteo». Dopo l’esperienza radiofonica la 62enne aveva avuto anche un’esperienza come gestrice di bar a Cesena. Nell’ex ristorante (ora solo bar) che si trova all’interno del parco giochi Frutipapalina di S.Egidio. Ancora oggi l’allora marito della donna gestisce un locale di ristorazione: il circolo Acli La Torre a fianco della parrocchia di S. Mauro in Valle.

Le indagini sulla ricostruzione dell’incidente ancora in atto hanno fanno si che la magistratura abbia posto il vincolo sula salma della donna. Ancora non è dunque possibile ipotizzare una data ufficiale delle sue esequie.