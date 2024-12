Incidente mortale a Casola Valsenio, perde la vita un 58enne

Incidente mortale in serata in via Torre, poco fuori dal centro abitato di Casola Valsenio. Un uomo è uscito di strada finendo ruote all’aria nel terrapieno sottostante la sede stradale. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20, secondo la ricostruzione della polizia municipale della Romagna Faentina non ci sono stati altri mezzi coinvolti. L’uomo ha fatto tutto da solo. Sul posto anche il 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che ha constatato il decesso dell’automobilista, e i vigili del fuoco. La vittima è un 58enne residente a Casola Valsenio.