Incidente in A14: fino a 12 km di coda in corsia sud tra Imola e Faenza

Traffico in tilt questa mattina sulla corsia sud della autostrada A14 a causa di un incidente. Alle 7.45 circa, sulla Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Imola e Faenza si sono registrati fino a 12 km di coda in direzione Ancona e 4 km di coda in direzione Bologna, a causa di un incidente avvenuto in carreggiata sud all’altezza del km 53, nel quale un autoarticolato ha sbandato autonomamente e si è intraversato lungo la carreggiata, disperdendo parte del carico di sabbia e carburante sul piano viabile. L’incidente è stato poi risolto verso le 9.30, quando il traffico ha ripreso a defluire su tre corsie. Sul luogo dell’evento erano intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. E’ stata chiusa anche l’entrata di Imola verso Ancona. In direzione opposta, verso Bologna, si è formata una coda di 4 km per curiosi, tra Faenza e Imola. A chi è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire a Castel San Pietro e dopo aver percorso la strada statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Faenza. S