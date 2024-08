Incidente auto-moto a Mezzano, 61enne di Alfonsine gravissimo al Bufalini

Ancora uno scontro auto-moto nel Ravennate, questa volta a Mezzano nell’incrocio fra la statale 16 e la via Zuccherificio. Ad avere la peggio un 61enne alfonsinese che, in sella a una Triumph 1200, non è riuscito ad evitare lo scontro con un suv Volvo, alla guida del quale era un 69enne che stava svoltando. A seguito dell’incidente, la cui esatta dinamica è al vaglio della polizia locale giunta sul posto per i rilievi, il centauro è stato trasportato con l’elimedica al Bufalini, dopo che sul posto era intervenuta un’ambulanza. I traumi subìti dal 61enne hanno però fatto propendere per una presa in cura a Cesena, dove l’uomo è giunto in condizioni di massima gravità.