Incidente a Ravenna, chi era il 57enne morto in scooter

Si chiamava Michele Ballardini il 57enne morto venerdì 7 marzo in un incidente stradale a Ravenna. L’uomo, agente di vendita alla Gambi spa, stava percorrendo la circonvallazione esterna dalla zona di Fornace Zarattini verso il Villaggio Anic quando, secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia locale, ha invaso la corsia opposta urtando contro un Doblò aziendale che sopraggiungeva dalla corsia laterale. L’incidente è avvenuto nella curva del cavalcaferrovia di via Fosso di Miglio, la strada che congiungendosi a via Naviglio forma quel tratto di circonvallazione esterna ravennate. Sul posto per i rilievi la Polizia locale che ha ascoltato le testimonianze degli automobilisti e ricostruito la dinamica dell’incidente. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario alla Polizia locale per completare i rilievi.