Inchiesta sull’alluvione in Romagna, chi sono i 12 indagati: dirigenti, tecnici e imprenditori

Dirigenti, funzionari, tecnici, legali rappresentanti di un’impresa. Non ci sono politici o assessori tra le figure che hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Fra loro, Marco Bacchini, 52 anni di Castel Bolognese, responsabile dell’ufficio territoriale della Protezione civile di Ravenna fino a marzo del 2025 e responsabile unico del procedimento dei lavori svolti a Traversara fino a giugno 2023; con lui anche il predecessore Piero Tabellini, 53 anni di Bologna, ora responsabile Area Reno, e il collega Davide Parmeggiani, 57enne di Bologna, responsabile del Distretto Reno. Poi Rita Nicolini, 62enne modenese, direttrice della Protezione civile Emilia Romagna dal 2019 al luglio scorso. Più datata la qualifica di Paolo Ferrecchi, 61enne di Parma, indagato in quanto direttore generale della Direzione Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione dal 2016. E ancora, la 57enne di Bologna, Monica Guida, fino al 2022 responsabile del servizio Difesa del suolo della costa e della bonifica e successivamente referente regionale per la Difesa del territorio. Il 71enne di Santarcangelo Mauro Vannoni è invece il responsabile unico del procedimento con riguardo ai lavori svolti a Traversara, mentre Paolo Miserocchi, 64enne di Cesena, è stato direttore dei lavori in quella località tra maggio e giugno 2023; Alberto Cervellati, 56enne di Ferrara, e Antonio Martinetti Cardoni, 50enne di Ravenna, hanno diretto i lavori nella frazione di Bagnacavallo. A chiudere l’elenco, Vanni Biguzzi, 55 anni e Daniela Martini, 54 anni, entrambi di Forlimpopoli, legali rappresentanti dell’impresa Biguzzi, incaricata per i lavori a Boncellino.